男性デュオのゆずが１４日、大阪城ホールでＦＭ大阪が推進する飲酒運転撲滅を誓うライブイベント「ＬＩＶＥＳＤＤ２０２６」に出演した。冒頭、北川悠仁は「飲酒運転撲滅に願いを込めて、心を込めて歌わせていただきます」と、力強く語った。ステージではＳＤＤ（ＳＴＯＰ！ＤＲＵＮＫＤＲＩＶＩＮＧ）のプロジェクトリーダー・ＳＴＡＲＤＵＳＴＲＥＶＵＥと共演。北川が「スタレビさんとちゃんと一緒にやるの初めてな