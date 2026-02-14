「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。日本は先攻の第１エンドで２失点。第４エンドに追いつくと、第７エンドにはスチールされそうなピンチで吉村紗也香がダブルテークアウトを決めて２得点。５−４と逆転すると、第８エンドでも１点をスチー