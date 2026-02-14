◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日女子デュアルモーグル（2026年2月14日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）今大会からの新種目、デュアルモーグルの女子が行われ、モーグルで3位と同点ながらターン点の差で4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）は準々決勝で敗れてメダルを逃した。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦で、中尾春香（24＝佐竹食品）と柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）は1回戦で敗退した。冨高