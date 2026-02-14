◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグ(大会9日目/現地14日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。2連敗スタートとなったカーリング女子日本代表（フォルティウス）は、第3戦で予選リーグ2連勝スタートのスイスと対戦しました。日本は1点ビハインドの第7エンドにスキップ吉村紗也香選手のダブルテイクアウトで一気に逆転。さらに第8エンドではスチールで追加点を挙げ