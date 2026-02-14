日本―スイス第8エンド、指示を出す吉村。左は小谷、右は近江谷＝コルティナダンペッツォ（共同）14日のカーリング1次リーグで女子は日本のフォルティウスが昨年の世界選手権2位のスイスを7―5で破り、初勝利を挙げて1勝2敗とした。日本は3―4の第7エンドに2点を奪って逆転し、第8エンドにスチールで1点を加えて逃げ切った。英国はカナダを下して1勝2敗とし、イタリアは中国に敗れて3連敗。（共同）