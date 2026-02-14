◇ミラノ・コルティナ五輪第9日カーリング女子1次リーグ（2026年2月14日コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の世界ランキング5位の日本代表フォルティウスは同1位のスイスと対戦。7―5の接戦を制し、大金星で今五輪初勝利を飾った。初戦から2連敗中だっただけに、ネット上は騒然。「スイスに勝つなんてしびれた」「ついにフォルティウスがフォルティウスらしい強