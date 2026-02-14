３月に開幕する野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」の事前合宿が１４日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で始まった。読売巨人軍の大勢投手（２６）ら、国内各球団から集まった２１人の代表選手が始動。アドバイザーとして参加した前回優勝メンバーの米パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が熱心に助言を与えると、投手陣は真剣に聞き入った