「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本７−５スイス」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスが昨年の世界選手権２位のスイスに逆転勝ちし、今大会初勝利を挙げた。日本は先攻の第１エンドで２失点。第２エンドはスキップ・吉村紗也香の最終ショットを小野寺佳歩と近江谷杏菜の必死のスイープで中央に運び、１点を返した。さらに、１−３の第４エンドには２点を奪い同