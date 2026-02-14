文化放送は、3月15日（日）に、文化放送1階サテライトプラス（東京・浜松町）で、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」のキャスト陣が出演するスペシャルイベントを開催する。 アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」（以下「オタギャル」）は、「オタクな男子高校生」と「魅力ＭＡＸなギャル二人」の交流を描いたラブコメディ。原作は累計発行部数100万部を突破、月刊コミックゼノンで好評連載中の人気作品です。2026年4