俳優の南果歩さん（62）が2026年2月10日、自身のインスタグラムを更新。艶やかなピンクの着物姿を披露した。「厄除け節分会」南さんは、ハッシュタグをつけ「#厄除け節分会」「#大護摩祈祷」などのコメントを添えて、艶やかなピンクの着物を着こなすショットや厄除け節分会に参加した様子を投稿していた。インスタグラムに投稿された写真では、鮮やかなピンクの着物を着用。髪をまとめ、姿勢を正して体の前で手を揃え笑顔をみせて