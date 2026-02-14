3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 2月9日（月）の放送では、大森のソロデビュー5周年を記念したファーストミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）のリリースと、書き下ろしの新曲「0.2mm」が映画「90メートル」（3月27日（金）公開）主題歌に起用された喜び