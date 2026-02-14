◇プロ野球ファーム▽練習試合・ハヤテベンチャーズ静岡３―２オイシックス新潟（１４日・ちゅ〜るスタジアム庵原）ファーム中地区のハヤテベンチャーズ静岡がオイシックス新潟と今季初の練習試合を行った。元巨人の笠島尚樹投手（２３）が先発し、３回を投げて打者１３人に対し、２安打２四死球ながら２奪三振で、１失点とまとめた。実戦初戦にしては、まずまずの投球内容だった。チームが２点を先制した直後の２回。連続安打