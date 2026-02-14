【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】日本時間１６日に行われる女子の最終戦となる個人ラージヒル（ＬＨ）に向けた公式練習が行われ、チームの柱、伊藤有希（土屋ホーム）が、復調気配を示し、最終調整を終えた。１２日のＬＨの初飛びでいきなり１３８メートルの大ジャンプを飛んだのに続き、３回のジャンプで１回目に再び１３４・５メートルのビッグフライトを見せ、２回目も１３１メートル。３回目こそ飛距離を