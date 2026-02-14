巨人・田中瑛斗投手（２６）が１４日、那覇キャンプ初日からライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、今季初めてバッターと対決。打者のべ５人、計１３球を投じて安打性ゼロ、１奪三振で無四球と抜群の安定感を示した。代名詞は１５０キロ超のシュートだが、この日手応えを得たのは２種類の“新球”。１つは１月の宮古島自主トレで改良に励んだフォークだ。元々持っていた球種だが「握りも、回転軸も、スピン量も、球速も」