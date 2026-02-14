◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）Ｊ２大宮はホームで札幌を３―２で下し、開幕連勝を飾った。前半３分に先制されたが、同２８分にＦＷオリオラ・サンデー（２２）が同点弾。後半１３分には２失点目を喫したが、同２８分にＭＦ山本桜大（２１）のゴールで追いついた。アディショナルタイム５分に、途中出場のＦＷカプリーニ（２８）がこぼれ球を押し