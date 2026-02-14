◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）町田が２―２からのＰＫ戦の末、Ｊ１初昇格の水戸を下し、規定により勝ち点２を獲得した。開幕からの公式戦連勝を３に伸ばした。前半３９分、ＦＷエリキが右足で決めて先制。その後、立て続けの失点で逆転を許したが、前半のうちにＤＦ昌子源がＣＫを頭で合わせ、同点とした。迎えたＰＫ戦では、ＧＫ谷晃生が２本セーブする活躍で勝利