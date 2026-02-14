◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日カーリング（2026年2月14日コルティナ・カーリング五輪競技場）女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスに7―5で逆転勝利。金メダル候補を撃破し大きな大きな五輪1勝をつかみ取った。中継したNHKのスペシャル解説を務めた22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（34）は終了直後のスタジオで目を潤ませ「2連敗して