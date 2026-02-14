◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節藤枝2―0松本（2026年2月14日藤枝総合運動公園サッカー場）藤枝の槙野智章新監督（38）が、就任後初勝利を挙げた。終了を告げる笛を聞いた直後、コーチ陣や選手らと喜びを分かち合った。「ホッとしています」。サポーターに白星を届けて安どの表情を浮かべた。采配2試合目となったホーム・J3松本戦はFW菊井悠介（26）の2得点で快勝。ヒーローの菊井はプロ1年目から昨季まで4季過ごし