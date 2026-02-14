女子デュアルモーグル2回戦コブを攻める冨高日向子（左）＝リビーニョ（共同）14日のフリースタイルスキーは、新種目デュアルモーグルの女子でモーグル4位の冨高日向子（多摩大ク）が準々決勝で敗退して7位だった。1対1のトーナメント方式で争われ、藤木日菜（武庫川女大大学院）は2回戦、柳本理乃（愛知ダイハツ）と中尾春香（佐竹食品）は1回戦で屈した。ジャカラ・アンソニー（オーストラリア）が金メダルを獲得した。（