◇オープン戦東芝3―1松山フェニックス（2026年2月14日坊ちゃんスタジアム）社会人野球の東芝が、今季初実戦となる松山フェニックスとの一戦に競り勝った。先発した浅野駿吾投手（24）は3回を投げ、2安打無失点と好投。先発の柱として期待される3年目右腕が上々のスタートを切った。「思っていたより、バッターと勝負できましたし、スライダーはまとまっていたかなと思います」試合が行われた松山市内は曇り空で最高気