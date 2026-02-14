■ミラノ・コルティナオリンピック™カーリング女子 予選リーグスイスー日本（日本時間14日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？カーリング女子日本代表（世界ランク5位）は予選リーグ3戦目でスイス（同1位）と対戦し、7ー5で勝利、今大会初勝利をあげた。日本は通算1勝2敗となった。3試合連続で先攻となった