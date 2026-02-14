北海道出身のロックバンドGLAYのボーカリスト、TERU（54）のものまねで知られるお笑い芸人のHIWA（33）が14日、X（旧ツイッター）を更新。道内でTERU本人と間違えられて気まずい思いをしたことを明かした。TERU公認ものまね芸人であるHIWAは、「人生初の函館！」と函館観光を楽しげに報告。その後、「後ろ歩いてる人たちから『あれ絶対GLAYのTERUだよ』って言われてる。。ガッカリさせるのも申し訳ないから逃げるように去ったよ。