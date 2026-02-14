ロフトは、2026年1月13日から2月27日までの期間、「ロフト グリーンプロジェクト サステナブルビューティ＆ライフ2026」を開催しています。期間中は、"サステナブル"をテーマにした商品が数多く登場しています。今回は、1月に都内で行われた展示会の中から、アップサイクル原料を使用したビューティアイテムをピックアップして紹介します。あの「ポン酢」がアップサイクルお気に入りのブランドコスメや最近買った新商品......普段