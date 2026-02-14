【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが、2月18日に配信リリースする新曲「ビバリウム」のジャケットを公開した。 ■ジャケットにはクローゼットにいるAdoの後ろ姿が 「ビバリウム」は、Adoが自ら作詞作曲を手掛けた楽曲で、ジャケット写真には、クローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されており、自身初の“実写ジャケット写真”となっている。要チェックだ。 新曲「ビバリウム」は、2月26日に発売