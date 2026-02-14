【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG所属アーティストから選抜されたMANATO（BE:FIRST）、KAIRYU（MAZZEL）、REIKO、KANON（STARGLOW）によるスペシャルユニット楽曲「BUBBLE」が、2月14日に配信リリース。さらに、『BMSG FES’25』で初披露された「BUBBLE」のパフォーマンス映像がBMSGオフィシャルYouTubeにて同日20時に公開された。 ■『BMSG FES’25』で初披露されたパフォーマンスも公開