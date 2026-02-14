グラビアアイドルとしての人気に加え、最近は俳優として映画やドラマ出演が続く蓬莱舞。今年1月に誕生日を迎え二十歳になった彼女の、10代最後の眩しさを収めた待望の2nd写真集が、3月31日に発売される。撮影場所は、タイ・バンコクとパタヤ近郊。「二十歳という節目の年に写真集を発売できること、とても嬉しく思っています。タイは初めてだったんですけど、帰りたくなかったですし、また行きたいですし、将来は住みたいです（