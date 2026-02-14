公式練習で調整する坂本花織＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子の坂本花織と中井亜美、千葉百音が14日、競技会場で公式練習に臨み、17日のショートプログラム（SP）に向けて調整した。前日の男子フリーを観戦した坂本は「必死に戦っている姿を見て、いよいよ自分の出番が近づいてきた感覚になった」と高ぶりを口にした。男子は有力選手にミスが相次いだ。「五輪に魔物はいないと思っていたけど、結構びびっ