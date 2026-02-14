「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子デュアルモーグル・準々決勝」（１４日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝が米国選手に敗れ、準決勝進出はならなかった。第１エアで着地した後にバランスを崩し、左にコースを外れた。冨高は１回戦でスウェーデン選手を２９−６で下した。２回戦ではカザフスタン選手に２３−１２で勝った。１１日の女子モーグルでは惜しくも