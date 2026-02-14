相模原市の２０２６年度当初予算案などについて説明する本村市長＝１０日、同市役所相模原市は２０２６年度から、不登校などで学校で健康診断を受けられない児童生徒が、校外で無料で受けられる取り組みを開始する。本村賢太郎市長は１０日の会見で「今まで学校には行けないけれども、保護者から子の健康状況を見てもらいたいという声があった」と説明。不登校の児童生徒も早期に病気などに気付けるよう実施を決めた。同様の取り