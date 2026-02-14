宇都宮競輪のナイターＦ?「東京スポーツ新聞社杯」が１４日に開幕し、７ＲのＳ級予選は上田尭弥（２８＝熊本）が?トラウマ払しょく?の先行勝負でレースを支配した。上田の当地参戦は２０２２年３月のＧ?ウィナーズカップ以来。「その時に落車したのが結構トラウマになっていて…」と前検日には少し不安そうにもしていたが、「そろそろ払しょくしないとですからね！」と気持ちを強く持って浮島知稀との二分戦だった予選に臨むと