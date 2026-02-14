ノア１４日の品川大会第２部で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）、ＢＵＳＨＩ（４２）、ＲＹＵＳＥＩ（２６）、アンヘル・レイエス（２０）が初めてそろい踏みした。ＬＴＪの４人はこの日、「チーム・ノア」のモハメドヨネ、小峠篤司、大原はじめ、Ｈｉ６９と８人タッグ戦で対戦。序盤、先発したＲＹＵＳＥＩが敵軍の集中攻撃を受けたが、ＬＴＪも巧みな連係で援護して流れをチーム・ノアに譲