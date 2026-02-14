ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。初戦でスウェーデン、2戦目でデンマークに敗れ、連敗スタートだった日本。絶対に落としたくない3戦目だったが、1Eで2点を先制される立ち上がり。2Eにスキップ吉村紗也香の最終投のドローを懸命のスイープで伸ばし、1点を返した。