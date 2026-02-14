これは筆者の知人のお話です。子どもに手がかからなくなり、久しぶりのパートを始めました。そんなタイミングで出会った職場の「かっこいい女性先輩」。その後、この先輩の正体を知って知人は驚きます。今回のお話は「視点が変わると印象も変わる」というエピソードです。 久々の社会復帰と職場の先輩