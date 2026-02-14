猫が速く走れる2つの理由 猫がスピードを出せるのは、脚力が強いからだけではなく、全身を効率よく使う特殊な体の構造に秘密があります。背骨の柔軟性や後ろ足の速筋が発達していることが驚異的な加速力を可能にしているのです。 1. バネのようにしなやかな体 猫の背骨は非常に柔軟で、一本一本の骨をつなぐ関節の可動域が広いのが特徴です。この柔軟性により、バネのようなしなやかな動きが可能になります。 走