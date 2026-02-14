近頃、「ドバイチョコレート」という言葉を、目にすることが増えた人も多いのでは。話題のスイーツとして、気になっている人も多いはず。そんな、ドバイチョコレートを彷彿とさせる、新作メニューが【サーティワン】で販売中との情報をキャッチ。独特のサクサクとした食感を楽しめる「カダイフ」という食材とピスタチオクリームが入っているのが特徴のドバイチョコレートですが、サ