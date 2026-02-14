日本ハムは１４日、１軍キャンプ地・名護で１、２軍合同の紅白戦を行った。柴田獅子（れお）投手（１９）は４回に白組の３番手として登板。藤森に二塁打を許したが、１回を１安打無失点、１奪三振、最速も１５１キロをマークした。前日までフォームが崩れた不安を口にしていたが「（登板前の）ブルペンで修正しきれた感じですね。（前日まで）体が回らない感じでした。それがすっと回り始めましたね。腰の回転とかがうまくそろっ