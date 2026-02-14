プロボクシングの帝拳ジムは、４月４日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥＯＮＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．４２」の主要カードを１４日、発表した。元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者で現ＷＢＯ同級２位の尾川堅一（３８）＝が、１３２ポンド（約５９・８キロ）契約１０回戦でフィリピン同級４位ロンベックス・カプロイ（フィリピン）と対戦する。尾川は２０２１年１１月にＩＢＦ世界同級王座決定