静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は14日の10〜12Rで準決勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。SS班の吉田拓矢（30＝茨城・107期）が安定感ある走りで決勝進出を決めた。準決勝戦11Rは「（杉浦）侑吾さんに尽きます」と振り返るように、前を任せた杉浦の踏ん張りできっちりと抜け出した。今大会の3走は杉浦、堀江省吾、杉浦の番手戦だが「自力でも戦える感触はある」と感