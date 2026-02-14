お笑いタレント・カンニング竹山（54）が14日までに更新されたYouTubeチャンネル「蘇る細木数子」にゲスト出演し、驚きのギャラ事情を明かす場面ががった。「バーチャルで再現した細木数子さんと“再会”を果たす」という企画に参加した竹山。生前非常にかわいがってもらったといい、細木さんのメディア出演では「最後の共演者」となったという。そこで細木さんから「今レギュラーは何本あるの?」と聞かれると、竹山は「地上