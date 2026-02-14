■ミラノ・コルティナオリンピック™フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル（14日、リヴィーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？フリースタイルスキーの女子デュアルモーグルが日本時間14日に行われ、五輪2大会連続出場の冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）は、1回戦、2回戦を突破したが、準