◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。７−５で勝つ金星で、五輪初勝利を挙げた。苦しんでいた最終投者（スキップ）の吉村紗也香が、ついに目覚めた。３−３の同点で迎えた後半。スイスの絶対的エース、スキップが不調に陥った。