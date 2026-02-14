お笑いコンビ「見取り図」のリリーが１４日、フリーの今川菜緒アナウンサーとの順調な交際ぶりを明かした。大阪・ミナミの吉本興業本社で「紀州林業広め隊」の報告会会見に登場。コンビで隊の名誉隊長を務めており、リリーは新たな隊員をリクルートするなら「（オール）巨人師匠。パワー系なんで」とボケた。さらに相方の盛山晋太郎が「今後２０年、ふるさと納税は紀州林業にしかしません」と公約すれば、リリーも「家を建てると