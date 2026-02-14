高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）でラストランを迎えるナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は浜中俊騎手とのコンビで挑むことが分かった。２月１４日、長谷川調教師が明らかにした。２１年の小倉２歳Ｓを制覇して以降、２４年キーンランドＣ（５着）まで１６走連続でコンビを組んでいた。長谷川調教師は「最大限の能力を発揮できるのは浜中ジョッキーなんじゃない