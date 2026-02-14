◇明治安田J1百年構想リーグ第2節鹿島1―0横浜M（2026年2月14日メルスタ）鹿島がホーム開幕戦で横浜Mを1―0で下し、今季初勝利を挙げた。後半31分にFWレオ・セアラのゴールで先制。逃げ切りを図った同39分、ゴール前でFWディーン・デイビッドに決定的なシュートを打たれたが、昨季MVPの日本代表GK早川友基が左手を伸ばして窮地を救った。昨季J1MVPの守護神が「その後をほめてほしい」と笑ったのは、そのビッグセーブの1