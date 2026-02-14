◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー・デュアルモーグル（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】１対１で競う新種目・デュアルモーグル女子の準々決勝が行われ、モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）は今大会モーグル金メダルのエリザベス・レムリー（米国）に敗れ、８強で敗退した。第１エアの着地でバランスを崩して得点が伸びず、悲願のメダルには届か