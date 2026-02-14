獲得したメダルを胸に撮影に応じるフィギュアスケート男子の鍵山優真（右）と佐藤駿＝14日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真と銅メダルの佐藤駿がフリーから一夜明けた14日、ミラノ市内で記者会見し、2大会連続2位の鍵山は「もっと強くなって、最高の景色を見ることができるように頑張る」と決意を新たにした。団体でも日本の銀メダルに貢献。「最後まで五輪という