ノルディックスキー複合男子個人ノーマルヒルの後半距離で力走する渡部暁斗＝11日、テーゼロ（共同）ノルディックスキー複合の渡部暁斗（北野建設）は愛する競技の将来も思い、集大成の五輪に臨んでいる。強豪選手や人気が欧州の一部に偏る現状が問題視され、IOCは次回以降、五輪からの除外を検討しているが「全然賛同できない。欧州だけじゃない。日本もいる。最後までその姿勢を貫く」と熱弁した。五輪の過去3大会でドイツ、