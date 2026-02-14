「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子デュアルモーグル・２回戦」（１４日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）初出場の藤木日菜（２４）＝武庫川女大大学院＝が米国選手に１５−２０敗れた。スタートで遅れをとった藤木だったが、徐々に挽回して逆転。先着したが及ばなかった。藤木は１回戦で中尾春香（２４）＝佐竹食品＝との日本勢対決を制した。フリースタイル・モーグルでは、サンテレビ社員