巨人の丸佳浩外野手（３６）が１４日に、沖縄・那覇春季キャンプで自身のオリジナル登場曲である「夜をこえて」を歌うフォークデュオ「ＨＯＮＥＢＯＮＥ」と２年連続で共演した。昨年は宮崎春季キャンプのサンシャインステージで「ＨＯＮＥＢＯＮＥ」の生演奏を聴いていた丸。今年もステージの最前列に座り、自身の登場曲を堪能していた。生演奏が終わり、ステージに上がった背番号８は「毎回毎回、ナマで聴くとすごい鳥肌が