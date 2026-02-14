ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１４日、宮崎春季キャンプのチーム本隊に合流した。山川、今宮とともに行ったランチ特打では快音を連発した。「たくさんお客さんが入って（気温も）暖かいし、気持ちが入る」。宮崎の地で鷹の背番号９は充実した表情を見せた。フリー打撃は「ちょっと力んでダメだった」というが、「３月に入ったらもっと良くなると思う」と見通しは順調だ。２月に入ってからは筑後で調整を続けてきた。